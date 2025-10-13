Tra i cinque sensi, l’ olfatto è quello più in grado di generare ricordi vividi e potenti: pensando all’infanzia, vi torneranno sicuramente alla mente il profumo dei dolci sfornati dalla nonna, o quello degli aranci nel giardino della scuola. Per questo motivo, anche nel giorno del matrimonio potrebbe rivelarsi una scelta vincente scegliere una fragranza speciale per la cerimonia, regalando agli invitati un’esperienza sensoriale senza paragoni. Questa pratica, nota come scentscaping, può essere realizzata in diverse modalità: inviti profumati, diffusori nascosti, fragranze personalizzate e candele profumate sono solo alcune delle soluzioni a disposizione degli sposi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scentscaping, cos’è la tendenza delle fragranze matrimoniali