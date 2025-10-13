Scende dal tetto della stazione con tre borsoni pieni di rame rubato ventenne finisce nei guai

Ternitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di venerdì scorso, i carabinieri di Narni scalo, in collaborazione con i colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Amelia, hanno arrestato un 20enne straniero per furto aggravato, resistenza e lesione a pubblico ufficiale.I militari sono intervenuti presso la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

