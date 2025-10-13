Scatta l' occupazione al Russell-Newton di Scandicci

Scandicci 13 ottobre 2025 – Mentre Israele e Palestina sono allo scambio degli ostaggi, dopo l’ accordo di pace dei giorni scorsi, al Russell-Newton di Scandicci, il polo di istruzione superiore più grande della provincia fiorentina (oltre 2000 studenti), scatta l’ occupazione per il cessate il fuoco a Gaza. Ieri mattina alle 6 è scattato l’allarme nel plesso di via De André, per l’arrivo degli studenti che hanno forzato le porte d’ingresso e si sono installati a scuola, mettendo nuove catene con lucchetti ai cancelli in modo da non far entrare nessuno. Tra le altre cause dell’occupazione, riferite dagli insegnanti, ci sarebbe anche l’assenza dai programmi della storia contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

