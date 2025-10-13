Scappano a bordo di un furgone ma finiscono fuori strada e il mezzo va a fuoco
Inseguimento, incidente stradale, incendio e arresti. No, non è una scena di un film ma quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 12 ottobre) a Cancello ed Arnone. I carabinieri hanno arrestato due uomini di nazionalità tunisina.Secondo quanto ricostruito dai militari della locale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
