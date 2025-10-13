Scandone sabato si torna in campo | nel mirino c’è Angri

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo due settimane senza partite ufficiali, la Scandone Avellino è pronta a tornare sul parquet. Sabato 18 ottobre, alle ore 20:30, i biancoverdi affronteranno al PalaDelMauro la Pallacanestro Angri in un derby atteso e carico di significato. La squadra di coach Titto Carone ha approfittato della pausa per lavorare con intensità, trasformando il periodo senza gare in un’occasione di crescita. Allenamenti mirati, concentrazione e spirito di gruppo sono stati i punti fermi di queste settimane, durante le quali lo staff tecnico ha insistito tanto sulla condizione fisica quanto sulla cohesione mentale del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

