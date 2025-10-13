Scandone sabato si torna in campo | nel mirino c’è Angri
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo due settimane senza partite ufficiali, la Scandone Avellino è pronta a tornare sul parquet. Sabato 18 ottobre, alle ore 20:30, i biancoverdi affronteranno al PalaDelMauro la Pallacanestro Angri in un derby atteso e carico di significato. La squadra di coach Titto Carone ha approfittato della pausa per lavorare con intensità, trasformando il periodo senza gare in un’occasione di crescita. Allenamenti mirati, concentrazione e spirito di gruppo sono stati i punti fermi di queste settimane, durante le quali lo staff tecnico ha insistito tanto sulla condizione fisica quanto sulla cohesione mentale del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: scandone - sabato
Scandone, 88-71 sulla Miwa: sabato l’esordio in campionato
PALLANUOTO A1, RARI NANTES SALERNO ATTESA DAL DERBY CONTRO IL CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 16:30, presso la Piscina Felice Scandone di Napoli, la Rari Nantes Nuoto Salerno sarà... - X Vai su X
PALLANUOTO A1, RARI NANTES SALERNO ATTESA DAL DERBY CONTRO IL CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 16:30, presso la Piscina Felice Scandone di Napoli, la Rari Nantes Nuoto Salerno sarà... Vai su Facebook
Scandone Avellino, lavoro intenso in vista del derby con Angri - Tutti gli occhi sono ora puntati sul prossimo appuntamento ufficiale: il derby contro la Pallacanestro Angri, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:30 al PalaDelMauro. Si legge su orticalab.it
Un sabato da leoni: domani torna in campo tutta la B maschile - Un punto in rimonta è stato strappato dalla Pieralisi Jesi mercoledì a Chieti (25- ilrestodelcarlino.it scrive