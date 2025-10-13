Scandone Avellino e Scavolini | una partnership che unisce tradizione innovazione e passione

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la nuova partnership con Scavolini Store Avellino, punto di riferimento per il design e l'arredamento d'interni del capoluogo irpino.L'accordo nasce dalla condivisione di valori profondi: spirito di squadra, determinazione, innovazione e radici nel.

Scandone Avellino accoglie il nuovo allenatore Titto Carone

Scandone Avellino, ufficiale l’ingaggio di Filmore Beck

Scandone Avellino, il progetto prende forma: arriva Bruno Duranti

Scandone, Ragusa: “Puntiamo dritti alla promozione” Tornato in Irpinia dopo la prima esperienza nel periodo Covid, il centro della Scandone Jacopo Ragusa è più maturo ed esperto S.S.Felice Scandone Avellino 1948 Vai su Facebook

Scandone Avellino, partnership con l'associazione "Per Borgo Ferrovia" - La società: "Con 'Borgo Ferrovia' si condividono gli stessi obiettivi: costruire una rete di valori e opportunità che rafforzi il legame tra sport e comunità"

Scandone Avellino, partnership con la BCC Capaccio Paestum e Serino - La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con la BCC Capaccio Paestum e Serino, che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoverde in qualità di uno dei main sponsor per la