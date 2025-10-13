scandicci punito da fabri seravezza di corto muso

seravezza 1 scandicci 0 SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Bajic, Pani; Bedini, Muhic (37’ st Lecini), Fabri (48’ st Cupani); Vanzulli (37’ st Mattioli), Fontanarosa (25’ st Sforzi), Lepri (25’ st Spatari). All. Masitto. SCANDICCI (4-1-4-1): Fedele; Mennini (21’ st Grossi), Valentini, Biancon, Dodaro; Tacconi; Mugelli (36’ st Boganini), Valori (26’ st Guidelli), Viligiardi (21’ st Russo), Chiaverini; Arrighini. All. Taccola. Arbitro: Zangara di Catanzaro (assistenti Lo Chiatto di Nichelino,Poggi di Genova). Reti: 34’ pt Fabri (Ser). Note: espulsi al 38’ st l’allenatore Taccola (Sca) dalla panchina e al 47’ st Tacconi (Sca) dal campo; ammoniti Grossi (Sca), Fedele (Sca) e Bedini (Ser); angoli 7-2 per lo Scandicci; recupero 1’+1’ pt e 5’+1’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

