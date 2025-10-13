Scandalo nella sanità piemontese ex dirigente ed ex primario timbravano il cartellino e poi andavano a giocare a golf

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ex dirigente di un’azienda sanitaria e un ex primario sembra timbrassero il cartellino, ma poi andassero a giocare a golf. C'è anche questo nell’inchiesta della Procura di Ivrea, nel Torinese, sulla gestione di appalti e del personale nella sanità. Il trattamento dei pazienti, la gestione delle gare d’appalto e i concorsi del personale vedono complessivamente 38 persone indagate per vari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

scandalo nella sanit224 piemontese ex dirigente ed ex primario timbravano il cartellino e poi andavano a giocare a golf

© Feedpress.me - Scandalo nella sanità piemontese, ex dirigente ed ex primario timbravano il cartellino e poi andavano a giocare a golf

In questa notizia si parla di: scandalo - sanit

scandalo sanit224 piemontese exScandalo nella sanità piemontese, ex dirigente ed ex primario timbravano il cartellino e poi andavano a giocare a golf - Una ex dirigente di un’azienda sanitaria e un ex primario sembra timbrassero il cartellino, ma poi andassero a giocare a golf. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Sanit224 Piemontese Ex