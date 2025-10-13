Scandalo corruzione a Brugherio e Cologno | tutte le accuse a Giuseppe Calabretta

Non solo “incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne” in associazione a delinquere con l’ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocch i. Ma anche “accessi informatici alla banca dati dell’Inps” e pratiche pensionistiche di conoscenti “agevolate”, con la complicità di un funzionario dell’istituto previdenziale anche con “dati non corrispondenti al vero”. Come il caso di un assegno di pensione mensile di 1.400 euro più alto di quanto dovuto. Sono le accuse che la Procura di Monza contesta a Giuseppe Calabretta, 61 anni, nato a Serra San Bruno in provincia di Catanzaro e residente a Brugherio, commercialista con studio a Brugherio, dove riveste anche il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scandalo corruzione a Brugherio e Cologno: tutte le accuse a Giuseppe Calabretta

In questa notizia si parla di: scandalo - corruzione

