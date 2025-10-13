scambio clamoroso koopmeiners resta in serie a

Il futuro di Koopmeiners continua a essere molto discusso e tutt’altro che colmo di certezze, spciealmente alla Juventus. Fra i giocatori più discussi e meno apprezzati in questo preciso periodo storico alla Juventus, c’è Teun Koopmeiners. Il centrocampista ex Atalanta, arrivato a peso d’oro dopo stagioni importanti a Bergamo, ha sostanzialmente deluso le aspettative fino a questo momento. La nuova stagione è appena iniziata, quindi esprimere giudizi in questo senso è fondamentalmente sbagliato, tuttavia è chiaro che dovrà lavorare sodo per riacquistare fiducia agli occhi della società bianconera e dei tifosi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

