Scala firma la candidatura con Fratelli d’Italia per le elezioni Regionali
Tempo di lettura: < 1 minuto “È con grande orgoglio e una gioia profonda che ho firmato ufficialmente la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”. Così Errico Scala, assessore del Comune di S a n Tammaro, subito dopo la firma sulla candidatura nella lista di Fratelli d’Italia. “Un momento che segna un nuovo inizio, frutto di anni di lavoro, di impegno costante e di una fiducia costruita passo dopo passo insieme a una comunità che non ha mai smesso di credere. L’ho fatto insieme agli onorevoli Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, con la consapevolezza che questa sfida nasce da un percorso reale, fatto di ascolto, presenza e risultati concreti”, aggiunge Scala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: scala - firma
Il maratoneta di #taormina, Salvatore Ferrara, firma la sua impresa a New York scalando a 77 anni l'Empire State Building (86 piani) in 29 minuti. Una prestazione eccezionale sulle orme dell'indimenticato Chico Scimone. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Regionali: Scala firma la candidatura con Fratelli d'Italia - L'articolo Regionali: Scala firma la candidatura con Fratelli d'Italia proviene da OttoPagine. msn.com scrive
VERSO LE REGIONALI - L’assessore comunale di San Tammaro Scala scende in campo, ufficiale la candidatura in Fratelli d’Italia - La notizia era nell’aria già da diverse settimane ma adesso arriva l’ufficialità: l’assessore comunale di San Tammaro Errico Scala è candidato alle prossime elezioni regionali ne ... Come scrive casertafocus.net