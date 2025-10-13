Scala firma la candidatura con Fratelli d’Italia per le elezioni Regionali

Tempo di lettura: < 1 minuto “È con grande orgoglio e una gioia profonda che ho firmato ufficialmente la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”. Così Errico Scala, assessore del Comune di S a n Tammaro, subito dopo la firma sulla candidatura nella lista di Fratelli d’Italia. “Un momento che segna un nuovo inizio, frutto di anni di lavoro, di impegno costante e di una fiducia costruita passo dopo passo insieme a una comunità che non ha mai smesso di credere. L’ho fatto insieme agli onorevoli Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, con la consapevolezza che questa sfida nasce da un percorso reale, fatto di ascolto, presenza e risultati concreti”, aggiunge Scala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

