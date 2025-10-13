Savona vigili del fuoco salvano escursionista infortunata a Capo Noli

Intervento di soccorso sabato 11 ottobre dell'equipaggio del reparto volo Liguria e speleo team dei vigili del fuoco a Capo Noli, nella provincia di Savona. Con una manovra di discesa e risalita al verricello recuperata una escursionista infortunata lungo una parete rocciosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Savona, vigili del fuoco salvano escursionista infortunata a Capo Noli

Savona, vigili del fuoco salvano escursionista infortunata a Capo Noli

Climber in difficoltà a Capo Noli, 54enne salvata con l'elicottero - Era da poco passato mezzogiorno quando è arrivata la chiamata ai soccorsi: una climber si è trovata infatti in difficoltà mentre scalava una parete rocciosa a picco sul mare a Capo Noli, in provincia ... Da primocanale.it