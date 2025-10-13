Saviano plaude al Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado e cita il cesenate detenuto in Venezuela

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un plauso convinto al comitato norvegese di Oslo per l'assegnazione del Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado citando anche il cesenate Giancarlo Spinelli, detenuto dal febbraio 2024 in Venezuela. E' quanto ha fatto lo scrittore Roberto Saviano sul suo canale Youtube seguito da oltre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

