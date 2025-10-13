Saviano plaude al Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado e cita il cesenate detenuto in Venezuela
Un plauso convinto al comitato norvegese di Oslo per l'assegnazione del Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado citando anche il cesenate Giancarlo Spinelli, detenuto dal febbraio 2024 in Venezuela. E' quanto ha fatto lo scrittore Roberto Saviano sul suo canale Youtube seguito da oltre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
"Se si può arrivare alla pace non è per le Albanese, le Greta Thunberg, i Saviano" attacca dal palco di Firenze il ministro Mattteo Salvini, citando poi Trump, il governo e Netanyahu "che ha tenuto duro in un momento difficile" - facebook.com Vai su Facebook
Premio Città di Saviano 2016, riconoscimento al presidente della Fondazione Polis Paolo Siani - Grande successo sabato 9 gennaio all'auditorium di Saviano per la " V giornata della cultura – Premio Città di Saviano", organizzata dal comune di Saviano con il consigliere della città ... Secondo regione.campania.it