Sono dati terrificanti quelli che Save the Children riporta in vista della Giornata mondiale dell’Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre, quando al contempo l’organizzazione umanitaria lancerà la campagna “ Emergenza fame ” con cui chiederà ai leader mondiali di affrontare le cause dell’ insicurezza alimentare acuta e costruire sistemi sanitari, nutrizionali e di protezione sociale più efficaci. La malnutrizione acuta è il killer silenzioso che nel mondo causa la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni. Lo scorso anno sono nati ben 18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame. Si tratta, per fare un paragone, di più di un terzo degli abitanti dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Save The Children: “Nel 2024 sono nati 18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame”. Solo a Gaza 132mila rischiano la morte