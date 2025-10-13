Save The Children | Nel 2024 sono nati 18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame Solo a Gaza 132mila rischiano la morte
Sono dati terrificanti quelli che Save the Children riporta in vista della Giornata mondiale dell’Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre, quando al contempo l’organizzazione umanitaria lancerà la campagna “ Emergenza fame ” con cui chiederà ai leader mondiali di affrontare le cause dell’ insicurezza alimentare acuta e costruire sistemi sanitari, nutrizionali e di protezione sociale più efficaci. La malnutrizione acuta è il killer silenzioso che nel mondo causa la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni. Lo scorso anno sono nati ben 18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame. Si tratta, per fare un paragone, di più di un terzo degli abitanti dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
