Sarri nei guai si ferma anche Castellanos | le soluzioni per l' attacco biancoceleste
Guai su guai per la Lazio e Maurizio Sarri. Il tecnico infatti perde per infortunio anche Castellanos e ora anche il reparto offensivo è in piena emergenza. Un momento difficile per la squadra, in crisi di risultati e prestazioni, che al ritorno in campo dopo la sosta affronterà l’Atalanta di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Emergenza infortuni in casa Lazio, si ferma anche l’attaccante - Bashiru, Marusic e Pellegrini, oltre a Vecino ormai fermo ai box da tempo, c'è anche Valentin Castellanos a spaventar ... Si legge su sportpaper.it
Infortunio Castellanos, altri problemi per Sarri: si ferma il centravanti, ora è a rischio anche per Lazio Juve! Gli aggiornamenti - Infortunio Castellanos, piove sul bagnato per Sarri: dopo Zaccagni e Rovella, si ferma anche l’attaccante. juventusnews24.com scrive