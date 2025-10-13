Saronno Famosi Lidiya Cella trionfa col gospel
Si è conclusa in grande stile, la sera del 12 ottobre 2025, al Teatro Giuditta Pasta, la prima edizione di “Saronno Famosi – The Music Contest”, il concorso musicale dedicato ai giovani talenti della città, organizzato da Radiorizzonti in collaborazione con i ragazzi degli oratori di Saronno. Prima edizione del talent show Saronno Famosi A . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: saronno - famosi
https://ift.tt/mUihyv3 https://ift.tt/c4srzfZ Saronno Famosi 2025, grande successo per la finale al Giuditta Pasta. Ecco chi ha conquistato il podio - X Vai su X
Questa settimana ospite di Il territorio parla la conduttrice di Saronno Famosi 2025 Anna Galoppo - facebook.com Vai su Facebook
Lidiya Cella vince “Saronno Famosi The Music Contest 2025” con il suo gospel grintoso - Dopo quattro settimane di sfide negli oratori saronnesi, il concorso organizzato da Radiorizzonti ha visto trionfare la giovane artista con un brano in stile gospel che ha convinto tutti i giurati ... Si legge su varesenews.it
“Saronno Famosi”, ecco i 10 finalisti che si esibiranno domenica al Teatro Giuditta Pasta - Domenica 12 ottobre alle 17 la fase finale del contest musicale organizzato da Radiorizzonti in collaborazione con gli Oratori della città. Lo riporta varesenews.it