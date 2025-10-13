Sarli-Zingaretti l’Urbania continua a correre
urbania 2 chiesanuova 0: Ferri, Kalombo, Del Bianco, Dal Compare, Conti, Olivi, Triana, Catani (19’ s.t. Zingaretti), Fagotti (46’ s.t. Antoniucci), Sarli (41’ s.t. Fraternali), Vrioni (35’ s.t. Manna). All. Ceccarini CHIESANUOVA: Zannotti, Parioli, Mosquera, Monaco, Hernandez (14’ s.t. Sopranzetti), Di Paolo (27’ s.t. Papa), Tanoni, Russo, Perri (41’ s.t. Sopranzetti), Mongiello, Persiani (19’ s.t. Pasqui). All. Mobili Arbitro: Gasperoni di Jesi Reti: Sarli 21’ s.t., Zingaretti 33’ s.t. Note: ammoniti Mosquera, Di Paolo, Dal Compare, Parioli, Monaco, Vrioni, Olivi. Urbania solida e concreta: Chiesanuova battuto 2-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
