Sarkozy in carcere da fine ottobre per i fondi da Gheddafi alle presidenziali del 2007
Nicolas Sarkozy sarà incarcerato il 21 ottobre. L’ex presidente francese, giudicato colpevole per associazione a delinquere lo scorso 25 settembre, sconterà la pena nella prigione di Santé, a Parigi. Il politico, oggi 70enne, è stato condannato a cinque anni e verrà detenuto nel “braccio dei vulnerabili”, la zona della prigione dove vanno per lo più i vip condannati, soprattutto i politici. I legali dell’ex capo di stato hanno preparato una richiesta di libertà che sarà presentata subito dopo l’inizio della detenzione. I fatti risalgono alla campagna per le elezioni presidenziali del 2007 e la giudice Nathalie Gavarino ha motivato la condanna per “aver lasciato che i suoi stretti collaboratori agissero in modo da ottenere sostegni finanziari” da parte della Libia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
