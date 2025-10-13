Sarkozy entrerà in carcere il 21 ottobre

Lidentita.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la condanna sui fondi dalla Libia di Gheddafi, la notizia rilanciata dai media francesi. La fine spettacolare di un leader europeo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

sarkozy entrer224 carcere 21Sarkozy in carcere dal 21 ottobre, sarà rinchiuso ne La Santé di Parigi - presidente francese Nicolas Sarkozy sarà incarcerato il prossimo 21 ottobre nel carcere de La Santé a Parigi. tg.la7.it scrive

