Sarah Jane Morris e il Club dei 27 | omaggio ai talenti tormentati della musica

Milano, 14 ottobre 2025 – Dovendo individuare un fil rouge tra le sue passioni, Sarah Jane Morris nel nuovo album “Forever Young”, presentato in concerto ieri sera al Menotti assieme a quel Solis String Quartet che fa ormai parte del suo universo musicale, punta sul “Club dei 27”. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, ventisettenni così pieni di fuoco da aver bruciato la propria esistenza proprio a quell’età. “ Otis Redding no, è scomparso a 26, ma ho voluto inserirlo lo stesso per l’influenza avuta sui miei gusti e sulle mie scelte“ ammette lei, la “Rossa” di Southampton divenuta un’icona anni Settanta dopo aver registrato “Don’t leave me this way” con Jimmy Sommerville. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

