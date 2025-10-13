Saracinesche abbassate e insegne spente nel Municipio II la protesta dei commercianti contro il Brt

Saracinesche abbassate e insegne spente: una 'serrata' di qualche minuto, "per dimostrare cosa potrebbe diventare il Municipio II se le attività commerciali saranno costrette a chiudere causa Brt". E' l'iniziativa alla quale hanno dato vita, questo pomeriggio, esercenti tra via Luigi Sturzo, papa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

