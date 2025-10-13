Sapori e colori a Moio de’ Calvi torna la Festa della Mela

Due giornate all’insegna delle tipicità inimitabili dell’Alta Val Brembana, in un contesto naturale capace di offrire suggestioni e serena condivisione. Al culmine della stagione del raccolto sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 torna a Moio de’ Calvi (Bg) la “Festa della Mela” che vede in cabina di regia l’Associazione Agricoltori Frutticoltori Valle Brembana (AFAVB), la Cooperativa “Terre d’Oltre Goggia” (nata in paese nel 2020) e l’associazione MAT Moio Ambiente Turismo, con il patrocinio del Comune di Moio de’ Calvi. La manifestazione rientra nel cartellone de “I Giorni dei Gogis”, la kermesse che unisce da quest’anno le principali sagre dell’Alta Val Brembana e che, dopo la festa di apertura ad Averara, vivrà ulteriori appuntamenti a Valnegra, Cusio e Piazza Brembana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sapori e colori, a Moio de’ Calvi torna la Festa della Mela

