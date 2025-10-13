sanzioni impossibili e sedute spiritiche per leone xi

Sanzioni. “Elkann, a detta della Procura, grazie all’accordo con il Fisco e quei 183 milioni di euro pagati (a fronte di una ‘massa ereditaria’ di un milione di euro sottratta a tassazione), ha risarcito il danno causato”, riferisce Andrea Monticone sul sito del quotidiano Torino Cronaca. Acclarato che dicesi “massa ereditaria” il complesso del patrimonio di un defunto (Gianni Agnelli, nel caso di specie), è impossibile, in senso giuridico, l’applicazione di una sanzione di 183 milioni su un’evasione di 1 milione. In Italia le sanzioni tributarie sono proporzionali all’imposta evasa. Se non viene presentata la dichiarazione di successione entro i termini (12 mesi dalla morte), si applica una penale che varia dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

