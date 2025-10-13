Santi balordi e poveri cristi

Milanotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolo teatrale di affabulazione e musicaScritto, diretto, interpretato e musicato da: Giulia Angeloni e Flavia Ripacon il sostegno di: Nahìa• Vincitore del premio ECEPLAST al TROIATEATRO Festival 2014• Menzione speciale al  PREMIO SCINTILLE ASTI TEATRO 2014• Vincitore del premio degli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: santi - balordi

Cerca Video su questo argomento: Santi Balordi Poveri Cristi