Santarcangelo baciata dalla fortuna il 5 al SuperEnalotto vale 23 mila euro Ma nessuno si è fatto vivo
Dopo i 30 mila euro vinti lo scorso 8 ottobre in pieno centro storico a Rimini con il 10eLotto, il riminese ancora baciato dalla fortuna. Questa volta una vincita significativa si registra a Santarcangelo di Romagna: nell’estrazione di sabato (11 ottobre) del SuperEnalotto è stato centrato un 5. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
