Sant’Angelo in Vado vola col tartufo | fino a 2mila euro al chilo E il prossimo weekend c’è il sold out
Sant’Angelo in Vado (Pesaro e Urbino), 13 ottobre 2025 – Complice anche il bel tempo autunnale sono stati tanti i visitatori e i buongustai che hanno visitato ieri la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Angelo in Vado. La stagione di cerca al tartufo è partita bene e il prodotto quest’anno si preannuncia anche più abbondante rispetto agli anni passati. Di riflesso questo ha fatto abbassare i prezzi del pregiato fungo ipogeo che sui banchi della mostra si trovava ieri, per quanto riguarda il tartufo bianco pregiato, a prezzi che oscillavano tra i 1.300 e i 2000 euro al chilo in base come sempre alla pezzatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
