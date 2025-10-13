Sant' Agabio inaugurata la rotonda gestita dalla Global Wafers

Novaratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurata la nuova “gestione” di una rotonda di Sant'Agabio.Al centro della rotonda Ottavio Borzino è stata inaugurata nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre, la struttura centrale con logo della Global Wafers, azienda che si occuperà della gestione e manutenzione della rotonda stessa e di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

