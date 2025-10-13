Sansepolcro vota Tomasi

Sansepolcro ha votato Tomasi. Il candidato del centro destra ha raccolto il 52,38 per cento di preferenze, mentre Giani si è fermato al 44,67, mentre Antonella Bundu ha ricevuto il 2,95 per cento delle preferenze.Così hanno votato a Sansepolcro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Convitto Regina Elena Sansepolcro | Sansepolcro - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Toscana, come si vota, gli orari e chi sono i candidati favoriti: sfida Giani-Tomasi - Urne aperte in Toscana per le elezioni regionali, oltre 3 milioni di cittadini chiamati a scegliere tra Giani, Tomasi e Bundu: ecco come si vota ... virgilio.it scrive

Elezioni Toscana, i risultati delle regionali in diretta: Giani rieletto, batte Tomasi con il 55%, Pd primo partito - I risultati delle elezioni regionali in Toscana in diretta: Eugenio Giani riconfermato governatore della regione con il 55% dei voti ... Lo riporta fanpage.it

Elezioni regionali Toscana, affluenza alle 23 è del 35,5% (calo di 10 punti). Si vota oggi e domani, sfida tra Giani e Tomasi - La Toscana torna al voto fino a lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d'Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell'election day di novembre. Come scrive ilmessaggero.it