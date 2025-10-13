Sannio controlli del territorio | arrestato 37enne per maltrattamenti in famiglia

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzati, nel corso del fine settimana, al controllo dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e ai locali della “movida”. Il territorio di Montesarchio, protagonista di recenti accadimenti di violenza giovanile, è stato interessato da un servizio ad alto impatto, con la specifica finalità di prevenire reati di matrice violenta e verificare il concreto rispetto delle regole. Anche il territorio di Airola ha visto l’impiego di numerose pattuglie, distribuite su tutta la giurisdizione, garantite dalla Compagnia Carabinieri di Montesarchio con il prezioso rinforzo delle Squadre d’Intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania” di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

