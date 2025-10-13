Sanità ' Un Consiglio in salute' | nuova tappa dello screening alla Regione Lazio

E’ stata presentata oggi la nuova tappa del progetto “Consiglio in salute”, che coinvolge la sede della Regione Lazio in cinque giorni di screening e prevenzione non solo per i dipendenti ma anche per gli abitanti della zona. A presentare il programma questa mattina il presidente del Consiglio della Regione Lazio, Antonello Aurigemma: “La prevenzione deve continuare ad essere un nostro pilastro fondamentale – dice Aurigemma – Da un anno a questa parte abbiamo fatto screening e prevenzione nei grandi centri commerciali, nei luoghi di lavoro, abbiamo fatto attività su oltre 5mila persone e continueremo a farlo per dare possibilità ai cittadini di poter dedicare alcuni minuti della loro vita, direttamente nei luoghi di lavoro, alla prevenzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanità, 'Un Consiglio in salute': nuova tappa dello screening alla Regione Lazio

