Sanità ' Un Consiglio in salute' | nuova tappa dello screening alla Regione Lazio

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata presentata oggi la nuova tappa del progetto “Consiglio in salute”, che coinvolge la sede della Regione Lazio in cinque giorni di screening e prevenzione non solo per i dipendenti ma anche per gli abitanti della zona. A presentare il programma questa mattina il presidente del Consiglio della Regione Lazio, Antonello Aurigemma: “La prevenzione deve continuare ad essere un nostro pilastro fondamentale – dice Aurigemma – Da un anno a questa parte abbiamo fatto screening e prevenzione nei grandi centri commerciali, nei luoghi di lavoro, abbiamo fatto attività su oltre 5mila persone e continueremo a farlo per dare possibilità ai cittadini di poter dedicare alcuni minuti della loro vita, direttamente nei luoghi di lavoro, alla prevenzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

