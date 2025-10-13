Sanità pubblica ma a caro prezzo

“Per fortuna che noi in Italia abbiamo la sanità pubblica. se fossimo in America, dovremmo pagare tutto. Hai un tumore? Prima delle cure devi firmare l’assegno.” Questa frase l’abbiamo detta tutti, almeno una volta. Eppure oggi suona sempre meno vera. Secondo gli ultimi dati Gimbe, un italiano su dieci rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. E questo anche se ognuno di noi versa ogni mese una fetta consistente del proprio stipendio in tasse e contributi per la sanità. Negli ultimi tre anni, gli italiani hanno speso di tasca propria 41 miliardi di euro per curarsi. Quarantuno miliardi “extra”, sopra a tutto ciò che già paghiamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it