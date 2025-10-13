'Con prevenzione primaria e secondaria possibile eliminare il 14% delle malattie evitabili e delle morti' Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "La giornata di oggi è una celebrazione di quella che io considero la vera rivoluzione della medicina del terzo millennio, vale a dire la consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Noviello (Asl Roma 3): "Prevenzione investimento più potente per salute cittadini"