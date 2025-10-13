Sanità | Noviello Asl Rm3 ‘con prevenzione si può eliminare 14% malattie evitabili e morti’

“Fondamentale la consapevolezza che la prevenzione è l’investimento più potente da fare in Sanità per la salute dei nostri cittadini. Il 14% delle malattie evitabili e delle morti, anche premature, può essere eliminato con la prevenzione primaria e secondaria”. Lo ha detto Maria Rita Noviello, direttore Screening Oncologici della Asl Roma 3 nel corso dell’evento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanità: Noviello (Asl Rm3), ‘con prevenzione si può eliminare 14% malattie evitabili e morti’

