Sanità Aurigemma | Con un Consiglio in Salute puntiamo su screening e prevenzione
(Adnkronos) – "La prevenzione è un pilastro fondamentale della Sanità della nostra Regione, e noi con questo progetto 'Un Consiglio in Salute' da un anno a questa parte stiamo continuando a fare screening e prevenzione, consigliando corretti stile di vita e una sana alimentazione". Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Oggi, presso l'Accademia Lancisiana, ho portato i saluti istituzionali al convegno "One Mental Health", organizzato da Motore Sanità e ASL Roma 1 in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Un'iniziativa che ha posto al centro un tema crucial
Prevenzione, Aurigemma: "13 ottobre conferenza stampa del programma un Consiglio in salute" - "Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre dalle ore 9 alle 17, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio a Roma in Via della Pisana 1301, torna "un Consiglio in salute", il programma gratuito di ...
Salute, Aurigemma "Prevenzione, innovazione, ricerca sono elementi fondamentali" - NewTuscia – ROMA – Queste sono occasioni di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, medici, professionisti.