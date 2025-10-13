Sanità 4.0 al Pascale il primo esperimento di realtà aumentata nel Sud Italia
Quando dici metaverso evochi inevitabilmente il gioco e l’intrattenimento. Nessuno pensa che, invece, le applicazioni più interessanti riguardano i settori di servizio e di pubblica utilità, come addirittura l’assistenza sanitaria. L’utilità della realtà aumentata in sanità include il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: sanit - pascale
