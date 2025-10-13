Prima la rissa, poi l’aggressione: tre i ragazzi feriti a colpi di machete e bastone sabato pomeriggio nel parco della Montagnola. Nel tardo pomeriggio, attorno alle 18.30, mentre si stava svolgendo il mercato settimanale La Piazzola, a due passi dalle bancarelle, davanti Filla, è esplosa di nuovo la violenza nel parco. Da quanto si è potuto ricostruire finora, in un primo momento è scoppiata una rissa tra centrafricani e nordafricani, che poi si sono allontanati. Ma, poco dopo, alcuni dei ‘protagonisti’ della rissa sono tornati indietro armati di un bastone e un machete e hanno aggredito tre giovani, estranei alla rissa precedente, ferendoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sangue in Montagnola. In fuga dopo i fendenti. Caccia agli aggressori. Trovato il machete