Sangiuliano verso la candidatura in Campania? Gli indizi e l' alt di Usigrai | La Rai non è un tram
Gennaro Sangiuliano avrebbe in programma di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Campania, fissate al 23 e 24 novembre 2025. L'annuncio ufficiale non c'è, ma a suffragare l'ipotesi di una nuova discesa in campo dell'ex ministro della Cultura travolto dallo scandalo Boccia, attualmente. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sangiuliano - verso
Caso Boccia-Sangiuliano, chiuse le indagini: verso la richiesta di rinvio a giudizio per l'imprenditrice
Maria Rosaria Boccia verso il processo: stalking, minacce e umiliazioni a Sangiuliano «Costretto a defecare con la porta aperta»
Boccia verso processo per stalking, minacce e lesioni contro Sangiuliano: "Causò le sue dimissioni, lo costringeva a defecare con la porta aperta"
Maria Rosaria Boccia, chiesto il rinvio a giudizio: lesioni e stalking verso l’ex ministro Gennaro Sangiuliano Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia verso il processo: l’ex compagna di Gennaro Sangiuliano accusata di stalking, lesioni e diffamazione - X Vai su X
Sangiuliano verso candidatura in Campania, ma l’Usigrai avverte: “La Rai non è un tram” - L’organizzazione sindacale contro ‘le porte girevoli’: l’ex ministro prenda “un periodo di aspettativa”. Secondo repubblica.it
Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania fa arrabbiare i giornalisti Rai - Il giornalista ed ex ministro è papabile capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania. Come scrive fanpage.it