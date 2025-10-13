Sangiuliano verso la candidatura in Campania? Gli indizi e l' alt di Usigrai | La Rai non è un tram

Gennaro Sangiuliano avrebbe in programma di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Campania, fissate al 23 e 24 novembre 2025. L'annuncio ufficiale non c'è, ma a suffragare l'ipotesi di una nuova discesa in campo dell'ex ministro della Cultura travolto dallo scandalo Boccia, attualmente. 🔗 Leggi su Today.it

Caso Boccia-Sangiuliano, chiuse le indagini: verso la richiesta di rinvio a giudizio per l'imprenditrice

Maria Rosaria Boccia verso il processo: stalking, minacce e umiliazioni a Sangiuliano «Costretto a defecare con la porta aperta»

Boccia verso processo per stalking, minacce e lesioni contro Sangiuliano: "Causò le sue dimissioni, lo costringeva a defecare con la porta aperta"

sangiuliano verso candidatura campaniaSangiuliano verso candidatura in Campania, ma l’Usigrai avverte: “La Rai non è un tram” - L’organizzazione sindacale contro ‘le porte girevoli’: l’ex ministro prenda “un periodo di aspettativa”. Secondo repubblica.it

sangiuliano verso candidatura campaniaGennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania fa arrabbiare i giornalisti Rai - Il giornalista ed ex ministro è papabile capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania. Come scrive fanpage.it

