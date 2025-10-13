Sangiuliano possibile candidato in Campania Usigrai | La Rai non è un tram
Gennaro Sangiuliano sarebbe pronto a scendere di nuovo in campo. L’attuale corrispondente a Parigi per il Tg2 starebbe valutando la proposta di candidarsi come capolista di Fratelli d’Italia in Campania alle prossime regionali. La spinta arriverebbe da Arianna Meloni, con il sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza regionale. «Sangiuliano è stato un grande ministro per la Cultura in Campania – ha dichiarato Cirielli –. Si trova bene a Parigi, ma è molto tentato. Non so cosa deciderà ma deve muoversi». Gli ultimi messaggi social dell’ex ministro della Cultura sembrano confermare le sue intenzioni: «Amare la propria terra, significa amare la propria comunità e testimoniare le proprie origini. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sangiuliano - possibile
AL VIA LE DOMANDE PER GLI ALLOGGI SAP Da oggi fino al 17 novembre è possibile presentare domanda per l’assegnazione delle unità abitative dei Servizi Abitativi Pubblici (Bando SAP 12181 dell’Ambito Sud Est Milano), destinate a cittadini in situa Vai su Facebook
Sangiuliano possibile candidato in Campania, Usigrai: «La Rai non è un tram» - L'Usigrai sulla possibile candidatura di Sangiuliano alle regionali in Campania: «La Rai non è un tram dove da cui si scende e si sale». Riporta msn.com
Gennaro Sangiuliano capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania fa arrabbiare i giornalisti Rai - Il giornalista ed ex ministro è papabile capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania. Come scrive fanpage.it