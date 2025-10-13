Gennaro Sangiuliano sarebbe pronto a scendere di nuovo in campo. L’attuale corrispondente a Parigi per il Tg2 starebbe valutando la proposta di candidarsi come capolista di Fratelli d’Italia in Campania alle prossime regionali. La spinta arriverebbe da Arianna Meloni, con il sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza regionale. «Sangiuliano è stato un grande ministro per la Cultura in Campania – ha dichiarato Cirielli –. Si trova bene a Parigi, ma è molto tentato. Non so cosa deciderà ma deve muoversi». Gli ultimi messaggi social dell’ex ministro della Cultura sembrano confermare le sue intenzioni: «Amare la propria terra, significa amare la propria comunità e testimoniare le proprie origini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sangiuliano possibile candidato in Campania, Usigrai: «La Rai non è un tram»