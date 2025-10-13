Sangio show con Perin
SANGIOVANNESE 5 BALDACCIO BRUNI 1 SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Barberini; Ferrante, Manes, Nocentini (12’ st Stopponi), Zoppi, Romanelli (23’ st Falugiani), Gori, Noferi, Perin (44’ st Agrello), Castrovilli (12’ st Ceccherini) Borri (42’ st Batistini) A disp: Gioli, Gozzini, Rossi, Fiaschi. All. Calderini BALDACCIO BRUNI (4-3-3): Vaccarecci, Piccinelli, Hajiri (38’ st Beretti), Bruschi, Giorni, Magi (1’ st Beers), Mambrini (1’ st Giovagnini), Gorini, Sbardella (37’ st Monini), Valori, Mariotti (1’ st Bartoccini). A disp: Mambrini, Borghini, Quadroni, Meloni. All. Bruni (Palazzi squalificato) ARBITRO: Lorenzo Danesi di Pistoia (Simone Giovannini di Prato e Davide Valeri di Firenze) MARCATORI: 3’ pt Castrovilli, 22’ pt Perin, 28’ pt Castrovilli, 3’ st Bartoccini (B), 17’ st Ferrante, 42’ st Falugiani NOTE: Spettatori 300. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
