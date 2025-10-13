Sangio show con Perin

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANGIOVANNESE 5 BALDACCIO BRUNI 1 SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Barberini; Ferrante, Manes, Nocentini (12’ st Stopponi), Zoppi, Romanelli (23’ st Falugiani), Gori, Noferi, Perin (44’ st Agrello), Castrovilli (12’ st Ceccherini) Borri (42’ st Batistini) A disp: Gioli, Gozzini, Rossi, Fiaschi. All. Calderini BALDACCIO BRUNI (4-3-3): Vaccarecci, Piccinelli, Hajiri (38’ st Beretti), Bruschi, Giorni, Magi (1’ st Beers), Mambrini (1’ st Giovagnini), Gorini, Sbardella (37’ st Monini), Valori, Mariotti (1’ st Bartoccini). A disp: Mambrini, Borghini, Quadroni, Meloni. All. Bruni (Palazzi squalificato) ARBITRO: Lorenzo Danesi di Pistoia (Simone Giovannini di Prato e Davide Valeri di Firenze) MARCATORI: 3’ pt Castrovilli, 22’ pt Perin, 28’ pt Castrovilli, 3’ st Bartoccini (B), 17’ st Ferrante, 42’ st Falugiani NOTE: Spettatori 300. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sangio show con perin

© Sport.quotidiano.net - Sangio show con Perin

In questa notizia si parla di: sangio - show

sangio show perinSangio show con Perin - 1): Barberini; Ferrante, Manes, Nocentini (12’ st Stopponi), Zoppi, Romanelli (23’ st Falugiani), Gori, Noferi, Perin (44’ st Agrello), Castrovilli (12’ st Ceccherini) Borri (42’ ... Si legge su msn.com

Sangio, buona la prima. Noferi e Batistini decisivi - 1) Viti, Ferrante, Manes, Nocentini; Gozzini (20’ st Zoppi), Gori, Noferi (39’ st Rossi), Perin (24’ st Agrello), Castrovilli, Lombardi (11 ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sangio Show Perin