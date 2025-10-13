Sancho flop all’Aston Villa gli ex tifosi lo deridono | Altro che libertà per te

Sololaroma.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quale sarà la prossima telenovela di mercato in casa Roma non è dato saperlo, e chissà che possa essere per un altro giocatore del Manchester United come Zirkzee. Quest’estate a tenerci incollati ai teleschermi ci ha pensato Jadon Sancho, desiderio numero uno di Gasperini e società sfumato probabilmente per poca convinzione del giocatore verso l’opzione giallorossa, visto che l’accordo con i Red Devils era bello che trovato. L’inglese ha scelto l’Aston Villa alla fine, forse per rimanere in Premier League e giocarsi i posti alti della classifica, ma quest’inizio di stagione è un autentico flop sia per lui che per la squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

sancho flop all8217aston villa gli ex tifosi lo deridono altro che libert224 per te

© Sololaroma.it - Sancho flop all’Aston Villa, gli ex tifosi lo deridono: “Altro che libertà per te”

In questa notizia si parla di: sancho - flop

Inter, ma Sancho è ancora un top? Pro e contro sul razzo di Dortmund, che ha fatto flop allo United

Sancho lascia il Manchester United! L’ex grande obiettivo della Juve ha scelto la prossima squadra: la decisione stupisce. Tutti i dettagli - Dopo settimane di voci e trattative, il futuro di Jadon Sancho prende una piega definitiva: l’esterno inglese classe 2000, da tempo accostato al calciomercato Juve, si trasferisce in prestito ... Riporta juventusnews24.com

Jadon Sancho ufficiale all'Aston Villa: era stato cercato da Roma, Napoli e Juventus - Ma non per approdare in Serie A, come sembrava praticamente certo per tutta l'estate: l'esterno inglese è rimasto in Premier ... Scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sancho Flop All8217aston Villa