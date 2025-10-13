Sancho flop all’Aston Villa gli ex tifosi lo deridono | Altro che libertà per te
Quale sarà la prossima telenovela di mercato in casa Roma non è dato saperlo, e chissà che possa essere per un altro giocatore del Manchester United come Zirkzee. Quest’estate a tenerci incollati ai teleschermi ci ha pensato Jadon Sancho, desiderio numero uno di Gasperini e società sfumato probabilmente per poca convinzione del giocatore verso l’opzione giallorossa, visto che l’accordo con i Red Devils era bello che trovato. L’inglese ha scelto l’Aston Villa alla fine, forse per rimanere in Premier League e giocarsi i posti alti della classifica, ma quest’inizio di stagione è un autentico flop sia per lui che per la squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: sancho - flop
Inter, ma Sancho è ancora un top? Pro e contro sul razzo di Dortmund, che ha fatto flop allo United
Sancho, che flop all'Aston Villa. E i tifosi lo prendono in giro: "Altro che libertà" #ASRoma https://forzaroma.info/news-as-roma/sancho-che-flop-allaston-villa-e-i-tifosi-lo-prendono-in-giro-altro-che-liberta/… - X Vai su X
Dal rifiuto alla Roma al flop-Aston Villa Che succede a Sancho - facebook.com Vai su Facebook
Sancho lascia il Manchester United! L’ex grande obiettivo della Juve ha scelto la prossima squadra: la decisione stupisce. Tutti i dettagli - Dopo settimane di voci e trattative, il futuro di Jadon Sancho prende una piega definitiva: l’esterno inglese classe 2000, da tempo accostato al calciomercato Juve, si trasferisce in prestito ... Riporta juventusnews24.com
Jadon Sancho ufficiale all'Aston Villa: era stato cercato da Roma, Napoli e Juventus - Ma non per approdare in Serie A, come sembrava praticamente certo per tutta l'estate: l'esterno inglese è rimasto in Premier ... Scrive eurosport.it