Quale sarà la prossima telenovela di mercato in casa Roma non è dato saperlo, e chissà che possa essere per un altro giocatore del Manchester United come Zirkzee. Quest’estate a tenerci incollati ai teleschermi ci ha pensato Jadon Sancho, desiderio numero uno di Gasperini e società sfumato probabilmente per poca convinzione del giocatore verso l’opzione giallorossa, visto che l’accordo con i Red Devils era bello che trovato. L’inglese ha scelto l’Aston Villa alla fine, forse per rimanere in Premier League e giocarsi i posti alti della classifica, ma quest’inizio di stagione è un autentico flop sia per lui che per la squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sancho flop all’Aston Villa, gli ex tifosi lo deridono: “Altro che libertà per te”