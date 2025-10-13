San Siro spunta l’incontro in Comune | Scaroni e delegazioni di Milan e Inter con Sala! Tutti i dettagli
Nuovo San Siro, passo avanti decisivo: Milan e Inter a confronto con Sala e i progettisti Foster e Manica Un nuovo, significativo passo è stato compiuto oggi verso la realizzazione del futuro Stadio di Milano. Una delegazione congiunta di Milan, guidata dal presidente Paolo Scaroni, e Inter, insieme ai rappresentanti delle proprietà RedBird (con David . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia
Milan, ostacolo per lo stadio: San Siro non è vendibile? Spunta una delibera
Nasce la holding per San Siro: la neo-costituita Nsm holding rileverà il Meazza e le aree del quartiere. All'interno dello statuto spunta una clausola di prelazione a favore dell'altro club nel caso in cui Inter o Milan optassero per un'uscita dal progetto stadio
Nuovo stadio San Siro, si avvicina il momento della decisione finale: partita a scacchi per i voti. E spunta una nuova criticità
Caso San Siro, monumento all'insipienza di Sala - Il pasticcio della sinistra sullo stadio milanese, gli errori del centrodestra, la mancanza di un piano per la città.
San Siro tra demolizione, tempi stretti e conti incerti: cosa succederà allo stadio - Rogito entro 40 giorni, altrimenti scatta il vincolo della Soprintendenza.