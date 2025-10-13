L’episodio è successo venerdì mattina. E probabilmente di esso non si sarebbe saputo nulla se non fosse stato immortalato dallo smartphone di un visitatore e il video non avesse poi fatto il giro dei social. Il protagonista è stato un giovane presente all'interno della Basilica di San Pietro, forse di nazionalità rumena o forse bulgara, che è riuscito a superare i tornelli e a ingannare la vigilanza fino a salire i gradini che portano all’altare della Confessione. Nel video, diffuso per primo dal sito de Il Tempo, si vede il giovane abbassare i pantaloni e urinare davanti a un gruppo di fedeli attoniti, a pochi passi dal Baldacchino di Gian Lorenzo Bernini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - San Pietro, ubriaco urina sull'altare: chi è la bestia