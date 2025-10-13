San Pietro ubriaco urina sull' altare | chi è la bestia
L’episodio è successo venerdì mattina. E probabilmente di esso non si sarebbe saputo nulla se non fosse stato immortalato dallo smartphone di un visitatore e il video non avesse poi fatto il giro dei social. Il protagonista è stato un giovane presente all'interno della Basilica di San Pietro, forse di nazionalità rumena o forse bulgara, che è riuscito a superare i tornelli e a ingannare la vigilanza fino a salire i gradini che portano all’altare della Confessione. Nel video, diffuso per primo dal sito de Il Tempo, si vede il giovane abbassare i pantaloni e urinare davanti a un gruppo di fedeli attoniti, a pochi passi dal Baldacchino di Gian Lorenzo Bernini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pietro - ubriaco
La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Ponte San Pietro con il volto ricoperto di sangue e una spalla rotta Vai su Facebook
Vaticano, Papa Leone ordina un rito riparatorio dopo la profanazione dell'altare di San Pietro - Nelle scorse ore Papa Leone XIV ha incontrato privatamente il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica vaticana, esprimendogli tutto il suo ... Si legge su iltempo.it
Oltraggio a San Pietro, uomo urina nella basilica davanti a turisti e fedeli - Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione nella Basilica di San Pietro a Roma e a urinare sotto lo sguardo attonito di centinaia di turisti e fedeli. blitzquotidiano.it scrive