San Giovanni incorona Giani | oltre il 65 per cento di preferenze
Si è concluso lo spoglio nei comuni del Valdarno. Il dato mancante era quello di San Giovanni Valdarno, dove Giani ha stravinto con il 65,58 per cento di preferenze. Tomasi si è arenato al 30,83 per cento e Bundu al 2,91.
