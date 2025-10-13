San Fiorenzo chiusi i servizi sanitari nel giorno del patrono

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ausl di Piacenza informa che, in occasione della festività del Santo Patrono, venerdì 17 ottobre resteranno chiusi a Fiorenzuola d’Arda il Punto di distribuzione diretta dei farmaci, gli Sportelli unici, il Punto prelievi e l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiorenzo - chiusi

san fiorenzo chiusi serviziSan Fiorenzo, chiusi i servizi sanitari nel giorno del patrono - L’Ausl di Piacenza informa che, in occasione della festività del Santo Patrono, venerdì 17 ottobre resteranno chiusi a Fiorenzuola d’Arda il Punto di distribuzione diretta dei farmaci, gli Sportelli ... Lo riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: San Fiorenzo Chiusi Servizi