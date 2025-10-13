San Felice in festa per il Patrono torna la Sagra della Frittella
Domenica 19 ottobre si svolgerà a San Felice sul Panaro la sagra della frittella, in occasione della festa del patrono, che si celebra venerdì 24 ottobre. La festa sarà completata dal ritorno, da mattino a sera, del mercatino delle antiche meraviglie dell’ingegno. Alle 10.30 ci sarà la messa nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: felice - festa
Borgo in Festa: tradizione, musica e buon cibo a Tavernola San Felice
Musica, spettacoli e buon cibo per la Festa di San Felice
Tra divertimento e solidarietà torna la Festa di San Felice: «Quattro giorni all’insegna della collaborazione e della condivisione»
Cialde in Time è felice di essere sponsor della festa della zucca di Terzo di Aquileia! Sosteniamo con piacere le tradizioni del nostro territorio! Buona festa a tutti! #cialdeintime #festadellazucca #sponsorlocale #sanmartinoditerzodiaquileia Vai su Facebook
San Francesco d'Assisi sarebbe felice di condividere la festa del 4 ottobre con santa Caterina da Siena - Bene ha fatto il presidente Mattarella a richiamare l’attenzione delle Camere: l’evento va uniformato. Si legge su corriere.it
Perchè San Francesco è diventata festa nazionale in italia - Scopri la vera ragione per cui San Francesco è tornato festa nazionale in Italia. veb.it scrive