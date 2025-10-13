San Felice Circeo successo per la Festa della Protezione Civile 2025
San Felice Circeo, 13 ottobre 2025 – Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la “Festa della Protezione Civile ”, che si è svolta l’ 11 e il 12 ottobre a San Felice Circeo, in Piazza Gemini (Pineta). Due giornate intense, dedicate alla prevenzione, alla sicurezza e alla valorizzazione del volontariato, che hanno visto la partecipazione di cittadini, scuole, associazioni e numerose istituzioni civili e militari. Alla manifestazione erano presenti le autorità civili e militari, tra cui il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, rappresentanti dell’Esercito Italiano, della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
