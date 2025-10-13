Chi è San Eduardo?. San Eduardo, noto anche come Edoardo il Confessore, è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 13 ottobre. Nato nel 1003, Edoardo fu re d'Inghilterra e uno degli ultimi re anglosassoni a governare prima della conquista normanna. La sua vita è caratterizzata da una profonda devozione religiosa, che ha portato alla sua canonizzazione nel 1161 da Papa Alessandro III. Perché è diventato santo?. La canonizzazione di San Eduardo è stata il risultato della sua reputazione di sovrano pio e giusto. Durante il suo regno, Edoardo è stato riconosciuto per la sua generosità verso i poveri e per la costruzione di chiese, tra cui la famosa Abbazia di Westminster. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Eduardo: il Santo del 13 ottobre e il suo impatto nel mondo