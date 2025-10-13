Samugamer vola ad Atlanta | Exeed protagonista nel Regional Qualifier della FC Pro Open 2026

La strada verso la FC Pro Open 2026 si apre con un risultato di grande prestigio per Exeed. Nel Regional Qualifier disputato l’11 e 12 ottobre, Samugamer, affiancato dal coach Mexican, ha conquistato la qualificazione al FC Pro Global Qualifier di Atlanta, imponendosi con un percorso sontuoso e impeccabile direttamente dal Winner Bracket. Una performance solida, lucida e ricca di personalità, che lo ha visto superare avversari di altissimo livello con un approccio maturo e una gestione perfetta dei momenti chiave. Samugamer ha saputo unire freddezza, qualità tecnica e disciplina tattica, dimostrando ancora una volta di appartenere all’élite europea di EA SPORTS FC 26. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

