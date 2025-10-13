Samsung Galaxy S25 Edge è in offerta a un prezzo imperdibile | 649€ per il taglio 12 512 GB

Samsung Galaxy S25 Edge in super offerta a 649€ su Amazon con sconto del 54% (listino). Smartphone ultra-sottile da 5,8mm, Snapdragon 8 Elite, 12GB RAM e 512GB storage. L'articolo Samsung Galaxy S25 Edge è in offerta a un prezzo imperdibile: 649€ per il taglio 12512 GB proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

