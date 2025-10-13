Samsung brevetta un display autoriparante con lettore impronta a tutto schermo

Wired.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda brevetta una doppia tecnologia che pensa ad allungare la vita ai dispositivi e a migliorare la comodità quotidiana. 🔗 Leggi su Wired.it

samsung brevetta un display autoriparante con lettore impronta a tutto schermo

© Wired.it - Samsung brevetta un display autoriparante con lettore impronta a tutto schermo

In questa notizia si parla di: samsung - brevetta

samsung brevetta display autoriparanteSamsung brevetta un display autoriparante con lettore impronta a tutto schermo - L'azienda brevetta una doppia tecnologia che pensa ad allungare la vita ai dispositivi e a migliorare la comodità quotidiana ... Scrive wired.it

Samsung brevetta uno smartphone con un display inedito che si piega lateralmente - Panasonic 55Z95BEG cala gli assi: pannello Tandem e audio senza compromessi Con un prezzo di 2. Riporta hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Brevetta Display Autoriparante