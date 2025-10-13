Samsung brevetta un display autoriparante con lettore impronta a tutto schermo
L'azienda brevetta una doppia tecnologia che pensa ad allungare la vita ai dispositivi e a migliorare la comodità quotidiana. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: samsung - brevetta
Brevetto Samsung svela il Galaxy Z Trifold: tre batterie per superare i 5.000 mAh - X Vai su X
Un dispositivo medicale brevettato che rivoluziona la vita dei #fisioterapisti e dei #pazienti. Ed è una fisioterapista che parla in questo estratto. Immaginate di cosa si tratta? Seguiteci nei prossimi giorni per scoprire altro #lpgmedical #InnerPowerB - facebook.com Vai su Facebook
Samsung brevetta un display autoriparante con lettore impronta a tutto schermo - L'azienda brevetta una doppia tecnologia che pensa ad allungare la vita ai dispositivi e a migliorare la comodità quotidiana ... Scrive wired.it
Samsung brevetta uno smartphone con un display inedito che si piega lateralmente - Panasonic 55Z95BEG cala gli assi: pannello Tandem e audio senza compromessi Con un prezzo di 2. Riporta hwupgrade.it